La insulina y la ceguera… ¿Si me prescriben insulina estoy grave?

En resumen, la insulina no es la causa de ceguera en diabetes, la pérdida de la visión es una complicación que aparece debido a muchos años de descontrol (de no tomar los medicamentos indicados, no realizar actividad física, no comer saludablemente, etc.) y al tratamiento inadecuado de la diabetes, es decir, muchos años de no acudir con los especialistas, médico, endocrinólogo(a), nutriólogo(a), etc. Por esta razón no olvidemos que para tener un buen control de nuestra diabetes debemos de acudir con un equipo multidisciplinario que nos ayudará a logarlo.