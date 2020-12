Complicaciones cardiovasculares en la diabetes

El reconocer que, la primera manifestación de una persona con Diabetes Mellitus puede ser la insuficiencia cardiaca es de vital importancia para iniciar con un tratamiento oportuno y lograr una adecuada vigilancia Toda persona con diabetes se puede clasificar en un estadio “A” de insuficiencia cardiaca, que de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés de American Heart Association), es aquella que presenta factores de riesgo como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo, abuso de alcohol o antecedentes familiares de enfermedades cardiacas sin presentar daño en la estructura del corazón o síntomas como tos, debilidad, palpitaciones, etc. Por tanto, el médico puede solicitar estudios que permitan evaluar la estructura y función del corazón. Recuerda visitar a tu médico con regularidad; la detección oportuna, y su clasificación en aquellos que ya presenten algún grado de daño en el corazón permite generar cambios en el tratamiento y el estilo de vida que nos ayuden a frenar la evolución natural de la diabetes, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Como ya lo mencionamos antes, vivir con diabetes no es el problema, el descontrol de los niveles de glucosa es el principal factor desencadenante de las lesiones en nuestros órganos que produce esta condición. Es necesario que las personas, en equipo con su médico, sigan las indicaciones farmacológicas y no farmacológicas (cambios en el estilo de vida, dieta saludable, ejercicio, suspender el tabaquismo, bajar de peso, etc.) con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares relacionadas con la diabetes y la mortalidad de esta condición.