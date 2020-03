¿Qué es el pie diabético y cuáles son sus causas?

Todos estos factores conducen a la úlcera del pie diabético la cual se puede agravar por una infección y como consecuencia de un mal cuidado posteriormente puede generar gangrena del pie y ser la causa principal de las amputaciones no traumáticas en el mundo.

Cuando ya existe una úlcera el tratamiento para evitar infecciones consiste en lavar diariamente con jabón neutro y secar la herida con una gasa estéril, además de desinfectar con un antiséptico de amplio espectro que actúe contra hongos, bacterias y virus que no cause ardor y que no dañe la piel, como MICRODACYN®, un antiséptico de uso tópico para el cuidado de heridas; además en ocasiones las heridas requerirán tratamientos adicionales con apósitos o vendajes y medicamentos para controlar la inflamación, la infección o el dolor.