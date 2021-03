Hábitos saludables, pilares del tratamiento en la diabetes

Referencias:

Federación Mexicana de Diabetes, A.C. [Internet]. Youtube.com. 2020 [cited 1 December 2020]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=lHhu0yyV3Fw&t=92s&ab_channel=Federaci%C3%B3nMexican adeDiabetes%2CA.C.

Aguilar Salinas C, Aschner P. Guías ALAD sobre el Diagnóstico, Control y Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2 con Medicina Basada en Evidencia Edición 2019. ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DIABETES (ALAD) [Internet]. 2019 [cited 1 December 2020];(1). Available from: https://www.revistaalad.com/guias/5600AX191_guias_alad_2019.pdf

Vázquez A. Los 7 comportamientos de autocuidado de la diabetes [Internet]. Vivecondiabetes.com. 2020 [cited 1 December 2020]. Available from: https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con- diabetes/tratamiento-y-cuidados/3520-los-7-comportamientos-de-autocuidado-de-la-diabetes.html