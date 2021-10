¿Qué es el pie diabético?

Diversas entidades de Salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Grupo de Trabajo Internacional del Pie Diabético (The Internacional Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF) y el Sistema Latino Americano de San Elian de la Asociación Latinoamericana de Pie Diábetico (ALAPID) han establecido su definición para esta alteración: “Infección, ulceración y/o destrucción de los tejidos del pie, caracterizado por una o más heridas que pueden variar en extensión, profundidad y zonas y que están asociadas a neuropatía diabética (daño en los nervios del pie) o enfermedad arterial periférica (daño en las arterias que llevan sangre al pie), por lo general localizadas por debajo de los maléolos del pie.”