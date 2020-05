Monitoreo continuo de glucosa

4. FEDERACIÓN MEXICANA DE DIABETES . (6 de Octubre de 2017). Educación en diabetes . Obtenido de Llega a México, FreeStyle Libre, el revolucionario sistema flahs de monitoreo de glucosa : http://fmdiabetes.org/llega-a-mexico-freestyle-libre-el-revolucionario-sistema-flash-de-monitoreo-de-glucosa/

5. García Candas, G., Domínguez Menendéz , M., & García Alverez , Y. (2019). Monitorización continua de glucosa y calidad de vidaen pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Conocimiento Enfermero 6, 33-48.

6. Mariani, H., Layden, B., & Aleppo, G. (2017). Continuous Glucose Monitoring: A Perspective on Its Past, Present, and Future Applications for Diabetes Management. CLINICAL DIABETES JOURNALS, 60-65. doi:10.2337/cd16-0008