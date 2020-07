Lo que todo paciente con diabetes debe saber sobre el pie diabético

Referencias :

1.Martinez-De Jesús FR. A checklist system to score healing progress of diabetic foot ulcers. Int J Low Extrem Wounds 2010; 9(2):74-83.

2. Mani R. Prevention, Management, and Access (Editorial) Int J Low Extrem Wounds 2010; 9(2):67.

3. Martínez de Jesús FR. Pie Diabético: atención integral. McGraw-Hill, México, 3ª ed., 2010

4. Martínez-De Jesús FR, Covarrubias- Ramos ML, Guerrero-Torres G, Jiménez-Godínez R. El modelo de San Elián en ulceras graves con riesgo de perder la extremidad y la vida. El Pie Diabético Online 2010; 1(1):19-33.

5. Martínez-De Jesus FR. Cómo abordar el pie diabético y avanzar hacia el éxito con una clasificación global. Clasificación de San Elian. Rev EPOCRAD (Argentina) 2010; 1:87-89.

6. Ochoa P, Jiménez GR. Infecciones de partes blandas y pie diabético; págs 75-85 En: Guías MAPPA. Academia Nacional de Medicina. Año 2011.

7. Martínez de Jesús FR, González-Medina MF, Martínez-Mendiola FN, Jiménez GR, Gutiérrez-Aguilar P. Saint Elian wound scoring system for the follow-up of diabetic foot ulcers and its therapeutic relevance. Rev Latinoam Cir 2012;2(1):14-20

8. Martínez- De Jesus FR, Ochoa HP, Guerrero TG, Anaya PR, Muñoz PJA, Jiménez GR, Márquez SG, Jubiz PY, Clerici G, Landa SM, Gutiérrez AP, Martínez MFN. Diagnosis, classification, and treatment of infections in the diabetic foot. Cir Gen 2012; 34 (3)

9. Rincón Y, Gil V, Pacheco J, Benítez I , Sánchez M. Evaluación y tratamiento del pie diabético.Protocolo del Servicio de Endocrinología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes. Rev Venez Endocrinol Metab 2012;10(3): 176-187.

10. Martínez-De Jesús FR, Gutiérrez AP, González MMF, Anaya PR. The Saint Elian severity system for comprehensive care, diagnosis, treatment and follow-up of Diabetic foot wounds; 56:78. En: Batista F. Diabetic Foot: Management around the world. Experts Surgeons point of view. Ed: Andreoli; 2012.

11. Brugés J. Clasificación de San Elian. En : Que de nuevas en el manejo del pie diabético . Ateroma (Bolivia) 2013

12. Márquez SG, Pinilla A. Pie Diabético: Clasificación de San Elián. En : Texto de Medicina. Asociación Colombiana de Medicina Interna. Ed. Distribuna (Bogotá) 2013.

13. Consejo de Salubridad General. Gobierno Federal de la República Mexicana. Guía de Practica Clínica: Manejo integral del pie diabético en adultos del segundo nivel de atención . Clasificación de San Elián para el diagnostico. ISSSTE679-13. 2013.

14.Multidisciplinary International Limb and Amputations prevention Conference.

Classificazioni del piede diabético: la classsificazione di San Elian e migliori di altre? Milán, Italia. Febrero, 2013.

15. Martínez-De Jesús FR, Guerrero TG, Martínez GH, Escobar MA, Bladinieres CE, Muñoa PJA, Jiménez GR. Guía de práctica clínica. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Infecciones en Pie Diabético. Asociación Mexicana de Cirugía General, 2014.

16.Federación Diabetologica Colombiana. Clasificación de San Elián. En: Guías Colombianas para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Pie Diabético. 2014.

17.Mills JL Sr, Conte MS, Armstrong DG, et al. The Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb Classification System: risk stratification based on Wound, Ischemia, and foot Infection (WIfI). J Vasc Surg 2014; 59: 220–234.

18.Hardman RL, Jazaeri O, Yi J, Smith M, Gupta R. Overview of Classification Systems in Peripheral Artery Disease .Semin Intervent Radiol 2014;31:378–388.

19.Palma J, Corral A. Clasificación de San Elian. En : Características de la atención. Guía de pie diabético. Red de Salud Norte E.S.E. Colombia. 2015.

20.Huang Y, Xie T, Cao Y, Wu M , Yu L,Lu S , Xu G. Comparisson of two classification system in predicting the outcome of diabetic foot ulcers: the Wagner grade and the Saint Elian wound score systems. Wound Rep Reg 2015; (23) :379-385. (EXTERNAL VALIDATION)

21.Monteiro-Soares M,Martins-Mendes D, Vaz-Carneiro A, Dinis-Ribeiro M. Lower-limb amputation following foot ulcers in patients with diabetes: classification systems, external validation and comparative analysis. Diabetes Metab Res Rev 2015;31: 515–529.

22.García-InzunzaI JA, Valles-Medina A, Muñoz F, Delgadillo-Ramos G, Compean-Ortiz L.Validity of the Mexican version of the combined Foot Care Confidence / Foot-Care Behavior scale for diabetes. Rev Panam Salud Pública. 2015; 38:35-38.

23.Game, F. Classification of diabetic foot ulcers. Diabetes Metab Res Rev 2016;32: 186–194.

24. Ibrahim A, Jude E, Langton K, Martinez-De Jesus FR, Lawrence BH, Gawish H, HuangYY, et al. Guide for Health Care Practitioners. International Diabetes Federation Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot-2017.

25.Maslakpak MH, Shahbaz A, Parizad N, Ghafourifa M. Preventing and managing diabetic foot ulcers: application of Orem’s self-care model. Int J Diabetes Dev Ctries 2017.DOI 10.1007/s13410-017-0570-5

26.GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA . Gobierno de la República Mexicana. Intervenciones de enfermería para la atención del ADULTO AMPUTADO DE EXTREMIDAD INFERIOR POR DIABETES MELLITUS. Evidencias y Recomendaciones. 2017.Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: SS-813

27.The San Elian comprehensive surgical approach for diabetic foot wounds. Diabetic Foot International Summer School of Surgery. Bergamo Italia, 2017.

28.Certification for Physicians to prevent the Diabetic Foot Syndrome: The Saint Elian System. International Diabetes Federation Congress. Abu Dhabi-2017.

29.González de la Torre H, Berenguer PM, Mosquera FA, Luana QF, Sarabia LL, Verdú SJ. Clasificaciones de lesiones en pie diabético II. El problema permanece. Gerokomos. 2018;29(4):197-209.

30.Martinez-De Jesus FR, Ceja SJM, Aragon CMP, Meza PJ, Calderon RC, Ibrahim A. Statement of the 2th Summit of the Americas of the Diabetic Foot, Mexico City 2017. Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas del Pie Diabetico, Ciudad de México 2017. En: Declaratorias de los Académicos. Academia Mexicana de Cirugía. 2018.

31.From Veracruz to San Elian – Diabetic Foot Care South of the border. The Paul Brand Memorial Lecture Award-2018. The Desert Foot Conference. Phoenix, Arizona USA. 2018.

32.Sistema de San Elian en las Guías de Orientación técnica . Manejo integral del Pie Diabetico . Ministerio de Salud de Chile. 2018.

31.Luján D, Orduz A, Aragón P,Calderón C, Muñoz A. Panel de expertos sobre la atención inicial del pie diabético. REVISTA ALAD 2018 :8:22-34.

33.Clasificación de San Elian en la Guia de Práctica Clínica para Diagnóstico y tratamiento de los pacientes con Pie Diabético Complicado. Asociación Colombiana de Diabetes. 2019.

34.Federación Diabetologica Colombiana. Clasificación de San Elián. En: Guías Colombianas para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Pie Diabético. COLPEDIS. 2019.