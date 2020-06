El control glucémico como medida preventiva del pie diabético

Además del adecuado control de la glucosa, es importante también la revisión diaria de tus pies:

– Seca perfectamente bien entre tus dedos para evitar la presencia de humedad

– Mantenlos hidratados para evitar grietas que pudieran ser la vía de entrada para las bacterias

– Corta tus uñas cuadradas y en caso de tener alguna uña encarnada acude con un podólogo certificado que pueda hacer el corte con las adecuadas medidas de seguridad e higiene

– Evita el tabaquismo ya que éste daña la circulación

– No uses zapatos ajustados, busca zapatos amplios de punta ancha o cuadrada y procura adquirir tu calzado por la tarde cuando ya está cargado el pie, eso evitará que te apriete

– Usa calcetines sin costuras

– Sacude siempre tus zapatos antes de ponértelos y no uses chanclas de “pata de gallo”

– El médico debe revisar al menos una vez al año tus pies y si tienes factores de riesgo debe hacerlo cada 3 a 6 meses.

Cuando ya existe una úlcera el tratamiento para evitar infecciones consiste en lavar diariamente con jabón neutro y secar la herida con una gasa estéril, además de desinfectar con un antiséptico de amplio espectro que no cause ardor y que no dañe la piel, como MICRODACYN®, un antiséptico de uso tópico para el cuidado de heridas. No olvides consultar con tu médico siempre.