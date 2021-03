¿Te prescribieron insulina? Tranquilo, no es el fin del mundo

Es fundamental educar y crear conciencia en los pacientes a partir del diagnóstico, pues con el paso de los años, probablemente llegarán a requerir insulina.

Superar las barreras psicológicas al uso de insulina es fundamental, el médico debe entender y apoyar al paciente para que logre aceptar aplicarse insulina de manera temprana, motivando a las personas con diabetes para que se apeguen a este tratamiento que debe considerarse como la mejor elección e inversión para evitar complicaciones futuras.

En ocasiones se va a requerir de intervenciones específicas, incluso con apoyo de un(a) Educador(a) en diabetes para lograr que las personas con diabetes asimilen que inyectarse insulina no es un fracaso, no implica que esté más grave, no va a tener daño en otros órganos y tampoco va a resultar complicado o muy costoso para él; sino todo lo contrario es la mejor opción de tratamiento.