¿Cómo saber si tengo deficiencia de vitaminas?

Las deficiencias vitamínicas son frecuentes cuando no existen adecuados hábitos de alimentación y no se tiene una dieta completa y balanceada. Los síntomas suelen ser al inicio sutiles y de no detectarse y tratarse a tiempo, se pueden agravar. Nuestro cuerpo se mantiene en un perfecto equilibrio y requiere de macro y micronutrientes para su adecuado funcionamiento.

A continuación, mencionaremos algunos datos clínicos que suelen presentarse en personas con deficiencia de micronutrientes: vitaminas y minerales.

Deficiencia de Vitamina A: un síntoma temprano es la ceguera nocturna. Al poco tiempo, el blanco de los ojos (conjuntiva) y las córneas se resecan y se engrosan (xeroftalmía). Pueden aparecer depósitos espumosos en el blanco de los ojos y úlceras corneales. Es una causa frecuente de ceguera en países en vías de desarrollo. La piel se vuelve seca y escamosa. El sistema inmunitario no funciona normalmente lo que aumenta la probabilidad de infecciones, sobre todo en los lactantes y en los niños, en quienes, además, ralentiza el crecimiento y el desarrollo.

Deficiencia de Vitamina B1(tiamina): puede causar debilidad, fatiga y alteraciones neurológicas (irritabilidad o depresión). La manifestación más grave sería una enfermedad llamada beriberi (pérdida del apetito, debilidad, dolor en las extremidades, dificultad para respirar e inflamación en pies o piernas; se presenta en los adultos).

Deficiencia de Vitamina B2 (Riboflavina): su carencia se manifiesta como lesiones en la piel (dermatitis) y las mucosas (úlceras bucales e inflamación de la lengua), comezón en los ojos, lagrimeo y visión borrosa. También puede producir anemia. Suelen tener carencia de esta vitamina los vegetarianos estrictos o bien la existencia de problemas de absorción intestinal.