Obesidad y diabetes, una estrecha relación

El desarrollo de Diabetes tipo 2 (DT2) en las personas con obesidad está determinado por una combinación entre una secreción disminuida de insulina y la resistencia a la misma (no se aprovecha adecuadamente en el cuerpo). En otras palabras, el “puente” que une a la obesidad y la DT2 se conoce como resistencia a la insulina (hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre), condición que se presenta cuando el cuerpo no es capaz de aprovecharla y por ello no disminuyen los niveles de glucosa en sangre (a pesar de presentarse en cantidad suficiente o incluso mayor a lo normal).

Cuando una persona vive con diabetes y además presenta un exceso de tejido adiposo (grasa) el número de adipocinas (proteínas producidas por el tejido adiposo que tienen influencia sobre la sensibilidad a la insulina) también aumentarán provocando que esta resistencia empeore. Actualmente se sabe que la ubicación de la grasa corporal también influye en el desarrollo de enfermedades, principalmente cuando se encuentra en el abdomen; si lo pensamos detenidamente está zona es la que aloja la mayor parte de nuestros órganos y por ello los afecta directamente.