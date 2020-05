MONITOREO CONTINUO DE GLUCOSA Y CETONAS EN DIABETES TIPO 1

Cuando la célula no puede obtener glucosa (azúcar en sangre que el cuerpo utiliza como energía), genera energía a partir de los ácidos grasos. Al procesarlos, se generan además sustancias llamada cetonas. Cuando una persona ha pasado muchas horas sin comer, no tiene glucosa por lo que genera energía de esta manera. Las cetonas tienen un olor particular que puede percibirse en el aliento, algunos lo describen como “olor a manzanas podridas”.

En situaciones donde la glucosa no entra a la célula las cetonas se producen masivamente e intoxican al organismo. Cuando se encuentran en pequeñas cantidades provocan cetosis, pero si la ausencia de glucosa dentro de la célula continúa, se produce una cetoacidosis (cantidades muy elevadas de cetonas). Esta situación es muy común en las personas que viven con Diabetes tipo 1, pues no producen insulina y la glucosa no puede ingresar a las células, esto provoca que todas las células produzcan cetonas al mismo tiempo.

A los pacientes en cetoacidosis diabética es necesario administrarles insulina directo a la sangre, de esa manera las células aprovecharán la glucosa y dejarán de utilizar ácidos grasos, evitando la generación de más cetonas y permitir estabilizar el organismo. Para que no suceda nuevamente una cetoacidosis diabética, estas personas requieren insulina todo el tiempo.