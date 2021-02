El continuo cardio renal

ntentar ver de manera aislada a los órganos del cuerpo resulta en caminos intransitables, ya que el cuerpo humano es una “maquina” perfecta gracias a la interrelación de todos los órganos que lo conforman, y el estudio de la diabetes nos ha enseñado eso más que cualquier otra condición.

La relación entre el daño renal y la muerte por enfermedad cardiovascular es notoria, la mortalidad por causas cardiacas en los pacientes en diálisis es 500 veces más alta a la de la población general. A través de los avances científicos, nos hemos dado cuenta de que

Por lo que el foco de atención actualmente es la identificación no sólo de la diabetes, si no de la enfermedad renal y de las posibles interacciones que se estén generando a nivel cardiaco. No es una meta inalcanzable, ya que se conocen bien los factores desencadenantes del daño para prevenir y/o detenerlos.

El control de la glucosa es el primer paso en el tratamiento de la diabetes, sin embargo, nosotros y el médico también debemos prestar atención al control de otros factores de riesgo como:

Sobrepeso y obesidad

Control adecuado de la presión arterial

Búsqueda intencionada y tratamiento oportuno de los niveles elevados de colesterol y triglicéridos

Suspensión del tabaquismo

Así como hemos detallado el incremento importante del riesgo en morbilidad y mortalidad de una persona con diabetes y enfermedad renal crónica, podríamos extendernos en los beneficios en calidad y expectativa de vida cuando se logra el control de los factores de riesgo. Cuando se evita el daño renal y se protege al corazón, una persona con diabetes tiene la posibilidad de vivir una vida plena y tan larga como aquella que no vive con diabetes.

Visita a tu profesional de la salud para conocer más sobre el continuo cardiorenal y el cuidado del corazón y riñones.